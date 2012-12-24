情景推测：美国结束财政悬崖的六种可能方式

路透华盛顿12月21日 - 接下来,应该怎么做?

美国众议院没有通过只对年收入100万美元以上人群增税的议案,这让人开始担心,共和党领导的众议院究竟有无能力通过任何计划,来避免日益逼近的"财政悬崖"?

除非总统奥巴马与国会在圣诞和新年假期期间达成协议,否则美国经济可能被再次推入衰退,因为一系列的增税和减支措施将于明年1月启动,涉及规模大约6,000亿美元.

在这种威胁之下,民主党领导的白宫与参议院以及共和党领导的众议院应当抛却众多分歧并达成解决方案,为多数美国民众减轻税负并遏制失控的联邦支出.

几周以来,奥巴马与众议院议长、共和党国会领导人贝纳一直在艰难地寻找折衷的方式.

但本周初闪现一丝达成协议的希望后,贝纳又重新对协商按下了暂停键,他显然是受到了反对增税的共和党众议员以及来自茶党运动的压力.

之后贝纳试图周四晚间推动另一项备选方案在国会通过,却没有从共和党同僚那里获得足够的支持.

奥巴马和国会接下来要如何应对?以下是几种可能的情形.

**奥巴马的"缩小版财政悬崖"**

如果达不成大规模协议,那么规模小一点也可以.

在白宫周五发表的一份声明中,奥巴马敦促国会领导人迅速找出交集,局部解决财政悬崖问题.他呼吁避免让98%的美国人增税,并延长即将到期的失业补助.奥巴马表示,若能达成一项快速协议,将为未来减赤打下基础.

奥巴马并没有仔细说明应该针对哪些人群上调税率.在今秋的连任竞选中,奥巴马曾呼吁上调年净收入25万美元以上家庭的税率.而在最近与贝纳进行的谈判中,奥巴马将这一门槛上调到了40万美元.贝纳未获得众议院支持的方案中,则将这个门槛定在100万美元.

奥巴马在最新的协议提案中,并未要求提高美国政府债务上限16.4万亿(兆)美元,美国债务大概会在两个月后达到这一水平.

如果国会不上调美国债务上限,到2月中旬时,财政部举债空间将用尽.这会令美国面临债务违约之风险.

奥巴马没有透露他明年希望削减支出计划规模的大小.他先前主张增加基础建设支出,及设法抑制退休社会福利支出的说法,也没有再提及.

可能会出现的一个问题是,如果没有大规模、长期性的削减支出,许多共和党人将会极度排斥增税.但众议院民主党议员或许能够与20几名共和党议员的联手,通过一份有限度的法案.

**奥巴马和贝纳重启秘密谈判**

既然总统已降低对12月31日前所能取得成果的期望,那么在年底前就重大减赤计划秘密谈判的诱因就不大.

但是,如果贝纳和奥巴马一致认为双方接近达成一项重大的长期性协议,他们就有可能设法达成协议.

可能包含1万亿(兆)美元新税收计划和1万亿美元新长期减支计划的折中方案,或许很难获得国会两党议员的支持.

贝纳必须在增税问题上说服最够多的共和党议员.

与此同时,奥巴马也必须说服民主党议员支持削减部分社会安全网计划,例如社会安全退休金,以及针对老人和穷人的Medicare和Medicaid医疗保险计划.

众议院共和党人似乎更难被说服.

**股市传来的信息**

若年末股指大幅下滑,或许给美国政界发出有力的警示:他们必须停止争论迅速达成一项有意义的协议.

这一幕曾在2008年9月底上演过,当时国会否决了一项规模庞大的金融援助计划,尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克及时任财长保尔森均警告,若议案不能获批,经济将急剧下滑.

此消息打压道琼工业指数暴跌逾700点,几天后国会迅速改弦易辙,批准了7,000亿美元的不良资产救助计画.

跌落"财政悬崖"的后果可能没有这么严重,但增税和减支或许会给经济带来巨大冲击.

**暂时跌落财政悬崖**

自1月1日起,几乎所有人的所得税都会上升.国会有可能在1月第一周匆忙迅速达成一项协议,解决增税和1,090亿美元节支的措施.

可是,既然他们在12月未能达成协议,为什么1月就能达成?

原因在于,一旦税率上升后,保留一部分的增税--主要是富裕阶级,同时废止会打击中低收入民众的增税,就会变得比较容易.

这样的结果意味着,技术上而言,没有任何一个国会议员需要投票支持增税,因为税率已经自动上升.他们只需要投票将大多数美国人的税率降至2012年的水平.

**角力持续整个冬季**

如果国会不提高债务上限,到2月中旬,财政部的借款额度将要用完.

共和党人利用提高债务上限的同意权,作为争取他们所希望的财政协议筹码:减少在支出和税率方面的增幅,加大削减社保和医疗.

上一次在2011年年中提高债务上限的角力过程中,共和党便是使用这个策略,当时将债务上限提高至16.4万亿(兆)美元.

虽然共和党以提高债务上限为要挟,迫使民主党在削减支出方面做出让步,但却付出了政治代价.由于国会陷入僵局,由此产生的不确定性严重影响了全球金融市场,一家评级机构下调了美国政府的债信评级,共和党的支持率大跌.

**悬崖变斜坡**

在这种情况下,股市不会重挫,华府政界人士会认为,财政悬崖并没有想像的那么糟糕.

在试图改革赋税政策和实施长期节支措施的过程中,国会和白宫在2013和2014年可能会持续对峙.(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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