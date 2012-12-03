美国“财政悬崖”拉锯战久拖不决 圣诞假期是关键时点

路透华盛顿12月3日电---纵观过去几周发生的事件,你可能会有这样一种想法,即美国不仅仅会跌落"财政悬崖",而且会是像旅鼠那样纵身跳下崖去.

美国总统奥巴马上周提出一项规模1.6万亿美元的增税和有限减支建议,让共和党人感到恼火.之後他又进一步刺激共和党人的神经,在造访一家玩具工厂的路上开玩笑,将共和党人描绘成一群守财奴的形象.

他的主要共和党对手--众议院议长贝纳(John Boehner)立即反唇相讥,在多个公开场合宣称双方"毫无进展".

不过,华盛顿政坛老手认为,等目前这种拉锯战结束後,双方就将认真着手研究彼此都能接受的解决方案.目前状况还将持续一周或更久.

仍不确定能否在圣诞节前达成协议,但也并非毫无可能.圣诞节距财政悬崖还有一周.

对於美国国会而言,之前的谈判毫无进展,直到最後一刻才发生转折的例子已经屡见不鲜.看看过去的三年,2009年的医疗方案、2010年的延长减税措施,以及2011年工资税优惠的谈判,都是在最後一刻取得重要进展.

"国会不按时间工作,而是按日程表工作,"密苏里州的共和党参议员Roy Blunt说.他总共在国会任职15年,也担任过一些领导职务,亲身经历了许多危险过关事件.

"总有要取得进展的时候,因为已经没有时间了,"Blunt说.而另一方面,"还有一种通过谈判而取得利益最大化的需求,直到你意识到没有任何可以谈判的空间了.事情几乎总是这样的."

日子一天天过去,用华盛顿的套话来说就是,"飞机尾气的味道越来越浓.这是说国会议员用纳税人资金乘飞机回家或到国外度假的日期日益临近.

根据议员和其助理的说法,随着12月的冲刺使得圣诞节立刻成为焦点,民主与共和两党的财政悬崖谈判将自本周开始提速.

理论上来说,奥巴马总统与国会找到避免财政悬崖方案的截止日期是12月31日.专家指出,如果无法避免财政悬崖,所引发的数千亿美元增税和减支给美国人民带来影响的严重程度,将远远超过庆祝新年狂欢後的一场宿醉.

不过对於535位众议员和参议员来说,恰恰是不得不在圣诞节期间工作的威胁,才驱使他们向达成协议猛冲,至少是达成权宜之计.

虽然共和党和民主党之间没有举行正式协商会议的时间表,但议员们的工作进度料将加快.

奥巴马周一将有一次无关此事的公开露面,周二将对全美州长协会(NGA)发表讲话,周三将参加美国企业圆桌会会议,他可能会在这些场合推动事情的进展,也可能不会.贝纳无疑会对他的讲话作出回应.

众议院民主党人士已发出威胁,如果共和党人在周二之前不打算投票表决增税提议,则将强行推动投票.而掌控众议院及投票时间的共和党人士则无意在本周对此议案进行投票.

这可能带来一些摩擦.

但别指望会有突破性的让步.这还为时过早.

"我认为我们处於初步阶段,"美国民主党议员鲍卡斯周五接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示,"距离财政悬崖被触发的日子大概还剩下30天.我认为,一周左右,我们将进入认真的谈判."

这在周日的一些新闻节目中得到显现,美国财政部长盖特纳、总统奥巴马首席谈判代表和贝纳在均有露面,但都是老生常谈.

盖特纳坚持要求立刻对每年净收入超过25万美元的家庭增加所得税.

贝纳坚持主张在共和党认真对待财政收入问题之前,政府应先推出他所谓的"严肃"赤字削减计划.

**侵蚀悬崖**

Blunt的共和党同僚兼宾夕法尼亚参议员Pat Toomey对最後一刻达成协议感到担忧.他曾力推其自己的减赤计划,但去年遭到民主党抨击.

"这根本不是个好主意,因为真正的问题是支出问题.要解决这个问题,很难一蹴而就.这需要缜密的立法来实施改革,从而达成所需的节约."Toomey接受短暂采访时表示.

市场分析师对华府的行动步调也不感冒,尤其是这可能带来潜在的单一灾难性事件,例如跌入财政悬崖.(完)

--编译 程琳/李春喜/王翔琼;审校 王洋

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