重要历程: 美国财政悬崖前的重要日程

1月1日 - 奥巴马医疗改革提案中的新税收规定生效.其中一项内容是年收入超过20万美元的个人所得税提高0.9%.另外一项是对同样收入阶层的投资所得征收3.8%的医疗保险税.无论会不会出现财政悬崖的结果,这些举措都将会生效.

1月2日 - 如果国会不采取行动给予取消或推迟,未来10年支出将削减1.2万亿美元.这些被称为"查封(sequestration)"的举措在2011年确定,之前国会一个"超级委员会"未能制定出财政计划.

1月3日 - 新一届国会将召开会议.

1月7-11日 - 国会休会.

1月14日 - 国会重新开会.

1月20日 - 美国总统就职,计划在第二天举行公开典礼.

2月 - 白宫发布年度财政预算.财政部"特别措施"告罄,美国评级可能被再度调降.

3月 - 随着持续决议到期,联邦政府的融资亦到期.(完)