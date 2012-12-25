《美国政经焦点》财政悬崖期限迫近,各方采取静观其变的策略

民主党控制的参议院8月通过一项议案,对最富有人群以外的美国人延长适用较低税率.最富有人群是指家庭年净收入在25万美元或更高的人.奥巴马后来把这个标准提高到了40万美元,试图藉此赢得共和党的支持.

分析师表示,民主党也许能在参众两院得到共和党的足够支持,尤其是如果民主党愿意把上述标准提高到50万美元的话.

在这种情形下,议员们也可能推迟1,090亿美元的支出削减行动,同意共和党削减Medicare和Medicaid等应得权益计划(entitlement programs)的要求.上述支出削减行动原定明年1月启动.

但是,由于圣诞过后只剩几个工作天,很可能来不及达成任何协议,税率将随之上升,至少会暂时上升,直到华盛顿达成协议.

"我们可能在1月1日坠落悬崖,但我们会非常迅速地进行修正,"民主党众议员John Yarmuth对MSNBC表示.

美国掉下财政悬崖的前景让美国股市感到紧张,对于传统"圣诞涨势"的热望大减.