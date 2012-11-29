奥巴马欲在圣诞前达成减赤框架协议

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议

容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。