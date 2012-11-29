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时事要闻 | 2012年 11月 29日 星期四 09:57 BJT

奥巴马欲在圣诞前达成减赤框架协议

路透华盛顿11月28日电---美国总统奥巴马周三表示，他希望政府和国会能在圣诞节前就避免“财政悬崖”和缩减预算赤字达成一致，并呼吁支持者敦促议员达成协议。

奥巴马在白宫表示：“我们的最终目标是，一致同意让我们的长期赤字以一种公平均衡的方式得到控制。”

“我认为，两党可以在接下来几周就一份框架性协议达成一致。事实上，我希望这能在圣诞节前完成。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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