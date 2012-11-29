奥巴马欲在圣诞前达成减赤框架协议

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿11月28日电---美国总统奥巴马周三表示，他希望政府和国会能在圣诞节前就避免“财政悬崖”和缩减预算赤字达成一致，并呼吁支持者敦促议员达成协议。
奥巴马在白宫表示：“我们的最终目标是，一致同意让我们的长期赤字以一种公平均衡的方式得到控制。”
“我认为，两党可以在接下来几周就一份框架性协议达成一致。事实上，我希望这能在圣诞节前完成。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
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