美“财政悬崖”协议难平息民众忧虑

路透华盛顿1月7日 - 路透/益普索周一发布的调查结果显示，尽管美国国会上周就解决“财政悬崖”达成协议，但看来并未平息美国民众的忧虑，他们仍对未来数月美国经济或个人财务状况感到担心。

此项在线调查发现，更多民众将促成协议的功劳记到了奥巴马头上，而非共和党。

但协议并未增强民众对美国经济走向的信心。共和党和民主党准备在未来数月继续就税收和支出谈判。

益普索民调专家Clifford Young说：“如果非要给打分，那么民主党尤其是奥巴马表现更佳，但眼下还有诸多不确定性。还没有明确的赢家。”

逾三分之二受访者表示担心税收上升或福利缩水，81%的受访者担心经济再次下滑。

有七成受访者担心美国可能出现债务违约。国会须在3月初之前提高举债上限，以免出现首次债务违约、进而扰乱全球金融市场。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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