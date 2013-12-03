学者和高管认为削减预算恐削弱美国全球竞争力

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路透华盛顿12月2日(记者 Andrea Shalal-Esa) - 行业高管和学者周一表示，美国自动减支将导致全美失业率上升并可能会削弱美国在全球经济中的竞争力。

诺斯罗普·格鲁门公司(Northrop Grumman Corp) 首席执行官Wes Bush表示，该公司最近几年已裁员19%，除非美国议员结束全方位预算收紧，否则公司未来很可能会继续裁员。该公司是美国最大武器制造商之一。

Bush表示，武器制造商明白，伊拉克和阿富汗战争的结束意味着美国军费开支将减少，武器需要变得更便宜。

但他表示，五角大楼和其他政府机构目前面临的额外预算削减将减少对重要研究和开发项目的投资，这可能会伤及美国经济并在未来威胁到美国国家安全。

从2013财年开始，除了已经计划好的4,870亿美元的开支减少，五角大楼及其供应商可能在未来10年面临额外5,000亿美元的预算削减。

美国军队高官警告议员称，国防开支的减少削弱了美国的备战能力，行业高管称，预算的减少还将对未来的国家安全计划造成影响。

Bush表示，虽然美国在减少国防开支，但中国和其他国家则在继续增加对新技术的研发投资。

他在新闻发布会上表示：“其他国家正把握时机，他们正在抓住这个机会。这是一场全球竞争，如果我们继续这样下去，我们肯定会输。”

美国大学协会主席Hunter Rawlings在新闻发布会上表示，经济学家们均认为，过去几十年美国经济增长的一多半要归功于创新，但是预算削减的趋势如果不扭转的话，未来的技术研发将会停滞。（完）