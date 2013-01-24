《美国政经分析》债务上限议案并不意味国会取得进展,减赤之路仍漫长

美银美林的Ethan Harris表示,"这是政界人士光说不练的又一个例子."

奥巴马与国会共和党人围绕美国如何控制住16.4万亿国家债务的争战已持续了两年时间,现在迎来新的篇章.

2010年成立总统委员会寻找预算解决方案,2011年成立国会"超级委员会"旨在使政府踏上稳健的财政轨道,而2012年底之所以有"财政悬崖",是要迫使两党达成重大决议.

这些都含混不清地过去了.

现在,共和党人提出延长举债上限期限,但却未明确设下可能招致批评的新举债上限数额.

他们的法案用意在于,万一参议院或众议院今年不能达成无约束力的预算计划,那么根据此法案就可暂停发放议员薪水.部分议员认为此项条款违宪,因宪法明文限制国会"调整"自身薪酬的能力.

周三的议案并未要求参众两院就同一预算案达成一致,只需通过其各自的预算案.而如果共和党控制的众议院和民主党控制的参议院设法通过提案,双方的内容可能天差地远.

去年,参议院民主党人否决了众议院共和党版的预算案,此案计划在30年时间内逐步达到预算平衡.

若承诺10年间消除预算赤字,众议院共和党人拟撰写的预算案势必将更进一步削减针对老年人、残疾人和穷人的Medicare和Medicaid计划,以及社会保障退休计划.

预算专家认为,共和党人要想实现10年内消除赤字的承诺,可谓举步维艰,尤其是如果他们拒绝为了减赤而进行任何加税,并坚持要逐步削减Medicare等计划津贴的话.

与此同时,参议院民主党人正讨论维护这些社会保障网计划,投资其它计划,以及进一步上调富人和大型企业的税率,尽管共和党人坚持表示加税措施不在考虑范围之内.

双方能否达成一个妥协的最佳平衡点还有待观察.

但是,参议院看来肯定会通过共和党版本的举债上限议案,奥巴马基本上也不会阻挠,共和党在这场最新交锋中处于下风.