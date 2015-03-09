美国政经：参议院共和党领袖麦康奈尔承诺，不会发生政府债务违约

话虽如此，美国国会刚刚就国土安全部(Homeland Security Department)拨款问题进行了激烈的交锋，一度导致国土安全部数小时内就要关停部分职能，因为共和党将该部的拨款问题与抵制奥巴马总统新移民政策的行动挂钩。

部分共和党议员预计，就债务上限的交锋将比国土安全部拨款问题更为困难。

共和党保守派茶党人士可能会将债务上限与奥巴马及民主党同僚反对的立法联系在一起。

在接受CBS专访时，麦康奈尔表示希望延长债务上限的期限“可能会包含其他一些我们能够达成一致的相关重要立法”。

他在专访中没有说明细节，专访后他的发言人也未进行解释。