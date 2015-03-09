美国政经：参议院共和党领袖麦康奈尔承诺，不会发生政府债务违约

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
话虽如此，美国国会刚刚就国土安全部(Homeland Security Department)拨款问题进行了激烈的交锋，一度导致国土安全部数小时内就要关停部分职能，因为共和党将该部的拨款问题与抵制奥巴马总统新移民政策的行动挂钩。
部分共和党议员预计，就债务上限的交锋将比国土安全部拨款问题更为困难。
共和党保守派茶党人士可能会将债务上限与奥巴马及民主党同僚反对的立法联系在一起。
在接受CBS专访时，麦康奈尔表示希望延长债务上限的期限“可能会包含其他一些我们能够达成一致的相关重要立法”。
他在专访中没有说明细节，专访后他的发言人也未进行解释。
自2011年共和党控制众议院以来，奥巴马和国会就债务上限问题争执不下，使美国多次面临债务违约的风险。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选