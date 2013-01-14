美国经济: 奥巴马利用宪法规避债务上限存在风险--法律专家

路透纽约/华盛顿1月12日 - 法律专家表示,白宫若想利用宪法来绕开国会在债务上限上调方面的职权,将是一种冒险的做法.

美国一些国会议员认为,宪法第14条修正案的"公共债务"条款,给予了奥巴马总统一条合法途径,来发行债务与支付账单,从而规避债务上限问题并避免违约.

第14修正案的"公共债务"条款称:"凡经法律授权筹集之公债，包括为支付有功于平定暴乱或叛变者之养老金与奖励金所负之国债,其效力不得否认."

民主党人希望能够避免2011年债务上限僵局重演,当时的僵局曾使美国濒临违约边缘.

一位国会助手称,假如国会不能取得进展,动用上述条款是奥巴马唯一可用的选项.

但一些法律学者说,该条款并未赋予总统上调或是无视16.4兆(万亿)美元债务上限的权力.

"我觉得第14修正案的措辞中并未授予这种权力."加利福尼亚大学欧文分校法学院的教授Erwin Chereminsky说,"债务上限是由法规设定的,总统无法单方面地修改法规."(完)