美国经济: 奥巴马利用宪法规避债务上限存在风险--法律专家

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透纽约/华盛顿1月12日 - 法律专家表示,白宫若想利用宪法来绕开国会在债务上限上调方面的职权,将是一种冒险的做法.
美国一些国会议员认为,宪法第14条修正案的"公共债务"条款,给予了奥巴马总统一条合法途径,来发行债务与支付账单,从而规避债务上限问题并避免违约.
第14修正案的"公共债务"条款称:"凡经法律授权筹集之公债，包括为支付有功于平定暴乱或叛变者之养老金与奖励金所负之国债,其效力不得否认."
民主党人希望能够避免2011年债务上限僵局重演,当时的僵局曾使美国濒临违约边缘.
一位国会助手称,假如国会不能取得进展,动用上述条款是奥巴马唯一可用的选项.
但一些法律学者说,该条款并未赋予总统上调或是无视16.4兆(万亿)美元债务上限的权力.
"我觉得第14修正案的措辞中并未授予这种权力."加利福尼亚大学欧文分校法学院的教授Erwin Chereminsky说,"债务上限是由法规设定的,总统无法单方面地修改法规."(完)
(编译 隋芬; 审校 王洋)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透北京4月10日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.8 2.5 2.