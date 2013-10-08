两大债主中日施压 要求美国避免债务违约

路透北京/东京10月8日（记者 白宾/Yuko Yoshikawa） - 美国最大的债权国--中国和日本越来越担心，美国政府关门以及围绕债务上限的僵局可能危及两国投资的巨额美债资产。

中国和日本公开呼吁白宫和美国国会解决争议，因僵持局面可能导致美国最早下周就出现债务违约。

《日本经济新闻》引述消息人士的话称，日本官员周一与美国财政部官员召开了数次紧急电话会议。

报道称，日本敦促美国就提高债务上限达成协议，否则可能引发债务违约，这会导致金融市场剧烈动荡。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，必须意识到美国财政僵局对美债构成的威胁。

麻生太郎和日本内阁官房长官菅义伟上周称，美国财政僵局是美国国内问题，但麻生太郎称，美国政府关门可能推高日圆兑美元汇率，而这不利于依赖出口的日本经济。

麻生太郎上周称，倘若美国发生债务违约，将产生巨大的国际影响，如果不迅速得到解决，将产生多方面影响。

中国副财长朱光耀周一也表示，中方要求美方在10月17日之前采取切实措施，及时解决国债上限争执，防止美国国债违约，确保中国对美投资安全。

美国财政僵局已进入第二周，联邦政府非核心部门关门，而财政僵局并无突破的迹象。不过周一奥巴马松口，称可接受短期提高债务上限，以避免债务违约的局面。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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