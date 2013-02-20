美国政府3月1日不会崩溃

路透华盛顿2月19日（记者 Richard Cowan/David Lawder） - 2000年1月1日千年虫并未导致全球电脑崩溃，2012年12月21日也不是世界末日，今年3月1日也不会是美国政府崩溃的日子。

奥巴马政府甚至一些共和党人都在警告，如果处于僵局的美国国会不能找到避免850亿美元联邦预算削减开始的方法，10天后大范围自动减支将开始，政府或大规模裁员，服务或崩溃。

那么3月1日实际会发生什么呢？

“什么都不会发生，”密切关注即将到来的预算削减的一名高级国会助手表示。

尽管这种观点可能有些夸张，立竿见影的影响预计很小，因存在官方和非官方的一些保护措施，不会让节支直接影响美国人。

高级政府官员周二并未给出节支开始后美国将面临何种影响的具体例子。但是，3月1日至本财年结束日9月30日之间，从军事项目到太空开发等一切开支都将减少。食品检验、航空管制、执法和教育项目等也将受到影响。

“节支是渐进式的。未来影响很大。在七个月的时间框架内，你将相对迅速地看到影响，”白宫预算办公室官员Danny Werfel表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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