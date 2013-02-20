美国政府3月1日不会崩溃

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿2月19日（记者 Richard Cowan/David Lawder） - 2000年1月1日千年虫并未导致全球电脑崩溃，2012年12月21日也不是世界末日，今年3月1日也不会是美国政府崩溃的日子。
奥巴马政府甚至一些共和党人都在警告，如果处于僵局的美国国会不能找到避免850亿美元联邦预算削减开始的方法，10天后大范围自动减支将开始，政府或大规模裁员，服务或崩溃。
那么3月1日实际会发生什么呢？
“什么都不会发生，”密切关注即将到来的预算削减的一名高级国会助手表示。
尽管这种观点可能有些夸张，立竿见影的影响预计很小，因存在官方和非官方的一些保护措施，不会让节支直接影响美国人。
高级政府官员周二并未给出节支开始后美国将面临何种影响的具体例子。但是，3月1日至本财年结束日9月30日之间，从军事项目到太空开发等一切开支都将减少。食品检验、航空管制、执法和教育项目等也将受到影响。
“节支是渐进式的。未来影响很大。在七个月的时间框架内，你将相对迅速地看到影响，”白宫预算办公室官员Danny Werfel表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳(完)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。