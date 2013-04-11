奥巴马2014财年预算案重视网络安全

路透华盛顿4月10日（记者 Andy Sullivan） - 美国总统奥巴马周三提交2014财年预算案，增加保护美国计算机网络免受互联网攻击的支出，暗示美国政府计划在全球网络军备竞赛中增加投入。

预算案呼吁更多军方“黑客”阻止来自中国、伊朗、俄罗斯和其他国家不断增多的网络威胁，也将加强对政府和民间部门计算机网络的防护。

情报官员上个月指出，网络攻击和间谍活动已经取代恐怖主义，成为美国面临的头号威胁，军方官员也提出了警告。

“关上门。来自世界另一端的某人正在试图进入你的网络，盗窃你正在开发的东西，”空军将军Robert Kelher周二晚间在科罗拉多州一个会议上对太空和网络行业高管说道。

在美国政府大范围削减支出之际，互联网安全被列为一个优先任务。预算案提出，国防部将网络方面的支出增加至47亿美元，较现有水平增加8亿美元，而五角大楼整体支出计划削减39亿美元。

五角大楼称，计划扩大网络司令部，并将加大保护自己计算机网络的努力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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