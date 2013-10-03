版本:
中国
债券 | 2013年 10月 4日 星期五 02:11 BJT

标题新闻：美众院议长贝纳一直认为美国不会违约，但上调举债上限议案需包括减支和改革-助理

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐