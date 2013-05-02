美国财政：政府未来可能减少举债，因预算缺口缩窄

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
**填补政府银仓**
委员会的会议记录显示，今年迄今为止税收高于预期，部分因年初薪资税优惠政策到期，同时退税低于往年。
因此，财政部在4月初收到790亿美元收入，是此前预期的两倍多。这导致4月中旬以来国库券供应规模大幅减少。
分析师提醒道，税收增加可能无为继，因经济可能放缓。财政部借款委员会看起来也赞成这一观点。
财政部表示，标售规模将与前几个季度类似，三年期公债标售规模为320亿美元，10年期为240亿美元，30年期为160亿美元。
债务上限延期将在5月19日结束，财政部拒绝就此后政府举债能力还能维持多久给出一个精确估计，但表示如果国会不上调债务上限，将开始实施紧急措施。(完) (编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻/程琳)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。