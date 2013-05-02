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债券 | 2013年 5月 2日 星期四 08:27 BJT

美国财政：政府未来可能减少举债，因预算缺口缩窄

**填补政府银仓**

委员会的会议记录显示，今年迄今为止税收高于预期，部分因年初薪资税优惠政策到期，同时退税低于往年。

因此，财政部在4月初收到790亿美元收入，是此前预期的两倍多。这导致4月中旬以来国库券供应规模大幅减少。

分析师提醒道，税收增加可能无为继，因经济可能放缓。财政部借款委员会看起来也赞成这一观点。

财政部表示，标售规模将与前几个季度类似，三年期公债标售规模为320亿美元，10年期为240亿美元，30年期为160亿美元。

债务上限延期将在5月19日结束，财政部拒绝就此后政府举债能力还能维持多久给出一个精确估计，但表示如果国会不上调债务上限，将开始实施紧急措施。(完) (编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻/程琳)

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