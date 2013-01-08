美国财政: 可能最早在2月中旬面临举债上限困局--研究

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透华盛顿1月7日 - 位于华盛顿的智库两党政策中心(Bipartisan Policy Center)周一公布的研究结果显示,美国可能最早会在2月15日用尽避免违约的工具.
美国财政部12月末开始拆东墙补西墙,以便能继续支付政府账单,为议员争取时间来上调16.4万亿(兆)美元的法定国家债务上限.财政部证实,已在12月31日触及债务上限.
美国财政部长盖特纳预计,暂停对联邦养老和医疗福利基金的部分投资等权宜之计,在正常情况下将为政府赢得两个月左右的时间,之后才会面临债务上限困境.
盖特纳当时表示,如果报税季推迟,可能会让这个期限进一步延后.报税季推迟,可以让政府获得更多时间来退税.
但两党政策中心称,财政部可能在2月15-3月1日资金告罄.该结果是基于分析政府每日和每月的现金流而得出.
"根据我们的判断,财政部将难以维持到3月1日之后."该中心经济政策项目高级主管Steve Bell在声明中表示.
该中心表示,其假设将如期报税.
两党政策中心称,财政部目前防止违约的手段比2011年夏季要少.2011年围绕举债上限的争端一度将美国推向违约边缘,并冲击该国信用评级.
如果政府出现资金短缺,届时可能不得不选择支付以下哪些项目:债务利息,退税或医疗保险和医疗补助.这些项目均将在2月底3月初需要支付.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。