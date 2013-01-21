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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 09:23 BJT

《综述》美国众议院共和党拟将政府借款权限延长三个月,以避免财政之争

共和党原先誓言要利用这次机会促使奥巴马政府大幅削减支出,并曾有人表示,如果减支要求得不到满足,他们愿意将政府推到违约边缘.

这种言论在周五几乎消失得无影无踪.

康托尔在声明中称:"下周,我们将批准临时上调债务上限三个月,以给参众两院更多时间通过一项预算案."

"而且,如果这段时间里参院或众院未能通过一项预算案,到时候国会议员就会因为完不成工作而领不到工资.没有预算就没有薪水."

此次威廉斯堡会议上的一项关键主题是,议员们愿意采取更加循序渐进的步骤来降低赤字,而不是通过一次性大规模的举措来实现.前者优点在于,每一个财政截止日期都代表着一次寻找节省办法的机会.

在提高债务上限的截止日期过后,国会就将面临避免大规模自动减支的最后期限3月1日,然后是政府机构及其项目的融资计划到期日3月27日.此次若同意临时提高债务上限三个月,又将在4月或5月增加一个截止日期.(完)

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