《综述》美国众议院共和党拟将政府借款权限延长三个月,以避免财政之争

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
共和党原先誓言要利用这次机会促使奥巴马政府大幅削减支出,并曾有人表示,如果减支要求得不到满足,他们愿意将政府推到违约边缘.
这种言论在周五几乎消失得无影无踪.
康托尔在声明中称:"下周,我们将批准临时上调债务上限三个月,以给参众两院更多时间通过一项预算案."
"而且,如果这段时间里参院或众院未能通过一项预算案,到时候国会议员就会因为完不成工作而领不到工资.没有预算就没有薪水."
此次威廉斯堡会议上的一项关键主题是,议员们愿意采取更加循序渐进的步骤来降低赤字,而不是通过一次性大规模的举措来实现.前者优点在于,每一个财政截止日期都代表着一次寻找节省办法的机会.
在提高债务上限的截止日期过后,国会就将面临避免大规模自动减支的最后期限3月1日,然后是政府机构及其项目的融资计划到期日3月27日.此次若同意临时提高债务上限三个月,又将在4月或5月增加一个截止日期.(完)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。