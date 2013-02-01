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债券 | 2013年 2月 1日 星期五 08:46 BJT

更新版-美国政经: 国会通过法案,批准政府在5月19日前继续举债

根据该议案,5月19日时债务上限必需重新设定为当时债务达到的水准,或许在17万亿美元左右.

债务上限议案要求参众两院在4月15日前通过一项预算.

议案指出,若两院中有一个不能在4月最后期限前通过一项议案,议员就无法拿到薪资.共和党把称之为"2013年无预算,就无薪资法案"(No Budget, No Pay Act of 2013).

参议院投票后众议院议长贝纳很快发布一份声明,敦促众议院最后批准一项预算.

"我们共同的目标应是促进经济成长,带来更多机会,"贝纳表示."为此我们需要负责任的预算."

5月19日并非是避免违约的期限.财政部将能够重新安排紧急资金管理举措,可能将清算的最后日期推迟至7月.

美国政府或连续第五个财政年度新赤字超过1万亿美元.若这种趋势不改善,可能导致美国债信评等遭下调.(完) (编译 梁睿雪/李爽; 审校 程琳/王丽鑫)
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