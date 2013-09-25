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债券 | 2013年 9月 25日 星期三 21:25 BJT

美国政经：财政部长警告国会10月17日将达到举债上限，后果很严重

路透华盛顿9月25日 - 美国财政部长杰克卢周三对国会发出警告，10月17日之前美国将达到借款上限，届时将只剩下大约300亿美元现金。

杰克卢在给国会领导人的信件中给出了最新的预估数据，并敦促他们迅速提高美国债务上限。当前美国的债务上限为16.7万亿(兆)美元。

“如果政府不能支付各种账单，结果将是灾难性的，”杰克卢称。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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