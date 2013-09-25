美国政经：财政部长警告国会10月17日将达到举债上限，后果很严重

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透华盛顿9月25日 - 美国财政部长杰克卢周三对国会发出警告，10月17日之前美国将达到借款上限，届时将只剩下大约300亿美元现金。
杰克卢在给国会领导人的信件中给出了最新的预估数据，并敦促他们迅速提高美国债务上限。当前美国的债务上限为16.7万亿(兆)美元。
“如果政府不能支付各种账单，结果将是灾难性的，”杰克卢称。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。