美国政经: 众议院共和党人寻求就延长美国举债上限近四个月进行投票

根据该议案,如果众议院或参议院未能满足4月15日这一预算案最后期限,议员们的工资将暂时被托管,直至通过预算案.

众议院议长贝纳此前将该条款称为是一项"无预算,无薪水"的要求.

但为了避免违宪,被托管的工资将在2015年1月当前国会届满时发放.

该项议案暂时延缓触及举债上限,允许政府在5月19日前进行必要的借款以满足包括利息支付在内的偿债义务.

但对于财政部而言,这并非是空白支票,例如财政部不能在暂缓期间额外举债,来为2013财年预估达到1万亿(兆)美元的赤字进行融资.财政部只可以借款为5月19日前的支出需求融资.

众议院法规委员会计划在周二的紧急会议上,就议案进行辩论设定条件,包括进行任何修正应遵守的规则.(完)