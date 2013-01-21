美国政经: 众议院共和党人寻求就延长美国举债上限近四个月进行投票

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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根据该议案,如果众议院或参议院未能满足4月15日这一预算案最后期限,议员们的工资将暂时被托管,直至通过预算案.
众议院议长贝纳此前将该条款称为是一项"无预算,无薪水"的要求.
但为了避免违宪,被托管的工资将在2015年1月当前国会届满时发放.
该项议案暂时延缓触及举债上限,允许政府在5月19日前进行必要的借款以满足包括利息支付在内的偿债义务.
但对于财政部而言,这并非是空白支票,例如财政部不能在暂缓期间额外举债,来为2013财年预估达到1万亿(兆)美元的赤字进行融资.财政部只可以借款为5月19日前的支出需求融资.
众议院法规委员会计划在周二的紧急会议上,就议案进行辩论设定条件,包括进行任何修正应遵守的规则.(完)
(编译 李爽/王兴亚; 审校 张荻)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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