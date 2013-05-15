更新版-美国财政：国会预算办公室下调赤字预期，因收入增加

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
(新增细节)
路透华盛顿5月14日 - 美国国会预算办公室周二在一份报告中称，赤字缩减的速度远快于先前的估计。这可能会降低国会进一步节省预算的紧迫感。
国会预算办公室一下子把当前财年的赤字预期从2月的预估值下调了2,030亿美元，降至6,420亿美元，这是2008年以来最小的预算缺口。
国会预算办公室称，在国会不祭出任何行动的前提下，到2015年赤字将降至3,780亿美元。受经济衰退影响，在总统奥巴马第一个四年任期中，每一年赤字均高达1万亿(兆)美元。
下调赤字预期，主要是因为随着经济恢复生机，源自个人和企业的税收增加。这亦反映出抵押贷款公司房利美 和房贷美 对美国国库的贡献增加。
“因为根据当前的法律，预计未来两年收入增长快于支出，所以在国会预算办公室的基本预估中赤字将持续下降，到2015年，将降至国内生产总值的2.1%，”国会预算办公室在报告中称。
预算分析师认为，这一水准较容易维持。他们还表示，这份报告将削弱共和党有关联邦债务不断上升不久将摧毁美国经济的论点。
国会预算办公室重修后的赤字预期，与2月公布的预估值一样，都是基于现行的税收和支出法律，而且假定3月1日开始实施的1.2万亿美元的自动减支举措在未来10年仍将推行。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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