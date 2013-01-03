《美国经济焦点》2013年撙节浪潮来袭,美国经济将遭受冲击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
"今年我们仍将受到财政方面的一些拖累."LaVorgna称.
虽然如此,但该协议主要内容已在华尔街等金融中心分析师的普遍意料之中,且看似支持了今年美国经济料增长2%左右的预期.
12月路透调查显示,2013年美国经济成长率预估中值在1.9%.
"看起来所有人都松了一口气."Brown Brothers Harriman的分析师在一份致客户的报告中表示."完全跌落财政悬崖,从而拖累经济衰退的危险已经被避免."
然而,美国议员们只同意将国防、教育和其他方面的政府支出削减计划再拖延两个月.
多数分析师认为,假设议员们能就更长期内的支出削减达成协议,并同意政府提高债务上限,最终国会将把上述支出削减措施再推迟到明年.
当然,他们也可能达不成协议,如果是这样,支出削减举措将在下半年严重损及经济成长.(完) (编译 王翔琼/戴素萍/洪曦; 审校 程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。