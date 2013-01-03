《美国经济焦点》2013年撙节浪潮来袭,美国经济将遭受冲击

"今年我们仍将受到财政方面的一些拖累."LaVorgna称.

虽然如此,但该协议主要内容已在华尔街等金融中心分析师的普遍意料之中,且看似支持了今年美国经济料增长2%左右的预期.

12月路透调查显示,2013年美国经济成长率预估中值在1.9%.

"看起来所有人都松了一口气."Brown Brothers Harriman的分析师在一份致客户的报告中表示."完全跌落财政悬崖,从而拖累经济衰退的危险已经被避免."

然而,美国议员们只同意将国防、教育和其他方面的政府支出削减计划再拖延两个月.

多数分析师认为,假设议员们能就更长期内的支出削减达成协议,并同意政府提高债务上限,最终国会将把上述支出削减措施再推迟到明年.