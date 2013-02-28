《美国政经分析》启动自动节支对降低预算的帮助不大

**压低赤字**

缩减850亿美元的预算,相当于9月30日止美国政府预算总额3.6万亿(兆)美元的2.4%.

根据国会预算办公室(CBO)的说法,本财年实际节约的金额为远低于上述金额的430亿美元.这是因为各个联邦机构不会在一年内就花完分配到的预算.举例来说,一架10亿美元的运输机可能得花上数年时间打造.

就算是这个偏低的水准,其所产生的效应可能会扩散至美国经济各个层面,从而造成抵销缩减赤字努力的效果.

跨党派的CBO估计今年国内生产总值(GDP)将会成长1.4%,但若没有自动节支措施,则预估会成长2.0%.两党政策中心估计,自动节支将会导致2013年及2014年流失多达100万个工作岗位.

经济成长放缓意谓着政府税收将相对较少,因企业和劳工的收入会相对偏低,美国联邦储备理事会主席贝南克周三在国会发表证词时就曾强调过这点.

"除了对就业及收入带来负面效应之外,复苏放缓将导致短期内实际缩减赤字的数额减少,无论采取任何财政行动都是如此,"贝南克在美国众议院金融服务委员会表示.

CBO估计去年GDP若萎缩0.1个百分点,则换算下来税收将减少10亿美元.这意味着若政府进行自动减支,则税收将减少60亿美元.

自动减支也可能从别的层面打击政府岁入.美国国税局先前已提出警告,称其可能被迫缩小执法行动,导致更多人逃税成功.

若医保计画(Medicare and Medicaid)被迫缩减告密奖金,则美国政府可能在医保诈欺上损失更多钱.

经济成长放缓也迫使政府缩减食物券、事业补助等社福计画的支出.

这些"自动稳定措施"(automatic stabilizers)对预算产生的冲击可能会相当的巨大.根据CBO说法,自动稳定措施导致2011财年赤字增加3,670亿美元,而在衰退冲击之前,2007财年这些措施则是使赤字减少440亿美元;自动稳定措施之所以为此名,是因为这些措施无须政府采取新的行动就会自动实施.

CBO去年预估,受原本会在1月1日生效的自动节支及大举加税的冲击,这些社福计画将会使得预算赤字进一步扩大.

多数的加税措施已经避免,但预算专家表示,自动节支仍将会使得社福成本增加.

"看来相当明确的是,自动节支生效所带来的部分赤字缩减效应将会消失,"克林顿总统时代的预算官员Joe Minarik表示.(完)