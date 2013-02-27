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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 22:01 BJT

重发-美国财经: 惠誉称美国削减支出将不会导致负面评级行动

(重发以跟上红条)

路透纽约2月27日 - 惠誉周三表示,美国将于3月1日自动削减政府支出将不会导致负面评级行动.

惠誉在声明中称,不能及时上调举债上限可能引发评级重审,可能下调美国主权评级.(完)
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