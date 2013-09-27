版本:
中国
债券 | 2013年 9月 27日 星期五 23:34 BJT

标题新闻：共和党众议员Capito称多位共和党众议员正在非正式讨论下周通过一10天紧急支出议案的可能性

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐