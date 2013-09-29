背景资料库：假如美国政府“关门”

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透9月27日 - 10月1日是美国新财年的第一天，而美国国会迄今尚未就联邦政府临时拨款议案达成一致，届时美国政府可能面临“关门”的局面。
若政府真的关门，将对美国联邦机构运行产生广泛影响。
以下细述若下周美国政府关门，将产生什么样的影响。
联邦雇员
据美国政府雇员联盟的主席称，可能有多达100万的美国联邦工作人员面临无薪休假或发薪日领不到薪水。该联盟共有67万名成员。
国家公园
据非营利组织国家公园保护协会称，届时国家公园将关门，意味着每日将流失75万名游人，带来巨大的经济损失。
国防部
美国副国防部长卡特（Ashton Carter）称，所有军事人员仍将正常出勤，但许多文职人员将暂时休假。他表示，若届时未就联邦政府临时拨款议案达成一致，则将于10月1日发布休假通知。
评级机构标准普尔称，若政府关门不到两周，不会对大型国防承包商的信用评级造成实质性影响，但若关门期限延长，则可能削弱较小型承包商的信用评级。标普称，那样的话多数国防承包商收不到钱，新的合约无法启动，订单也会延迟，而服务类合约受创将最为严重。
美国国家税务局
届时该机构9万名雇员中，多数将放假。要求延迟纳税期限的纳税人仍必须不晚于10月15日提交申请，即便国税局关门，他们还是可以提交资料。
美联储和其他金融部门
美联储仍将照常运行，因联储不依赖于国会拨款；消费者金融保护局亦将正常运行，因其运行资金来自联储；联邦存款保险公司和货币监理办公室仍将开张，因其运行资金自行负担。商品期货交易委员会主席称，在可能关门前，正努力推进一新型交易平台的审批程序。
数据发布
届时许多经济数据将停止发布，包括应于10月4日出炉的月度就业报告。也有一些数据，譬如联储发布的数据，仍将正常发布。
执法
特勤局多数人员，以及海关、边境和相关部门的人员不受政府关门影响。这意味着旅客安检、边检和特勤保护仍将照常。对非法毒品交易和非法移民的扣查等活动也照常。
司法部
司法部114,486名雇员中，将有不到1.8万人放假；如果放假时间延长，其中一些休假雇员可能要返回岗位。司法部称，即便政府关门，刑事诉讼仍将照常进行，民事诉讼则可能削减或推迟，前提是不严重影响人的生命安全以及财产保护。
法院
从以前政府关门的经验看，美国最高法院很可能仍将正常运行，但高法发言人不愿透露计划。若政府10月1日关门，联邦法院仍将继续运行10个工作日左右，而后在10月15日左右进行重新评估。
国家卫生研究院
该机构在马里兰州贝塞斯达（Bethesda）的研究医院将不接受新的患者。
美国贸易代表办公室
美国贸易代表弗罗曼（Michael Froman）称，贸易代表办公室已削减海外旅行支出。
环境保护局
环保局局长麦卡锡（Gina McCarthy）本周表示，届时该机构将基本关门，只留下少数核心人员应对重大紧急情况。
农业部
行业专家称，农业部肉类检查人员将留守。统计数据报告将推迟发布。若10月1日政府关门，将适逢该机构调查农户、核对作物单产和种植面积等，准备10月11日的作物报告。若政府关门超过数日，该报告可能推迟发布，而交易商和粮食制造商均倚重此项报告，从中判断美国粮食供应情况。
华盛顿特区观光
首都的一些热门旅游景点很可能关闭，包括罗斯福纪念馆、肯尼迪表演艺术中心、国会图书馆、林肯纪念堂、国家档案馆、国家动物园、史密森尼博物馆和华盛顿纪念碑等。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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