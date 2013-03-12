综述：美国民主共和两党各自公布预算提案，仍然存在巨大分歧

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
此次提案计划到2023年实现预算平衡，早于先前版本中的2040年。1月对富人加税6,200亿美元的计划获批，且假设取消奥巴马的医疗改革，将再节约1.8万亿美元的资金，这都将有助于完成这一目标，尽管后一种假设不太可能发生。
莱恩在记者会上重申，他的计划将平衡预算，而民主党的方案则不会。
“只有为了实现预算平衡，缩减债务的努力才是认真严肃的，”他说，“目前的高负债是对经济的威胁。”
他为保留1月的加税进行辩护，称税制改革会缓和其影响。税制改革将大幅降低税率。
莱恩计划中削减的社保支出，包括为贫困人群及残障人士提供医疗服务的医疗辅助计划（Medicaid），令控制参议院的民主党无法接受。
结束伊拉克和阿富汗战争可能节省的费用，以及对飓风后的重建工作等国内紧急情况支出的会计方法变化，未来十年额外减支9,310亿美元。
莱恩的计划保留了3月1日开始的自动减支计划中的节约部分，并缩减自由支出资金2,490亿美元。后者是为军队、教育及国家公园等社会项目提供资金。
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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