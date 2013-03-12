综述：美国民主共和两党各自公布预算提案，仍然存在巨大分歧

此次提案计划到2023年实现预算平衡，早于先前版本中的2040年。1月对富人加税6,200亿美元的计划获批，且假设取消奥巴马的医疗改革，将再节约1.8万亿美元的资金，这都将有助于完成这一目标，尽管后一种假设不太可能发生。

莱恩在记者会上重申，他的计划将平衡预算，而民主党的方案则不会。

“只有为了实现预算平衡，缩减债务的努力才是认真严肃的，”他说，“目前的高负债是对经济的威胁。”

他为保留1月的加税进行辩护，称税制改革会缓和其影响。税制改革将大幅降低税率。

莱恩计划中削减的社保支出，包括为贫困人群及残障人士提供医疗服务的医疗辅助计划（Medicaid），令控制参议院的民主党无法接受。

结束伊拉克和阿富汗战争可能节省的费用，以及对飓风后的重建工作等国内紧急情况支出的会计方法变化，未来十年额外减支9,310亿美元。