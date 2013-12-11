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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 11:10 BJT

《焦点》美国国会达成两年预算协议，可望开启两党合作新时代

奥巴马称该协议是个“良好开局”，并敦促国会尽快通过预算方案。

Murray表示，预算协议细节包括，在联邦雇员退休福利方面节省60亿美元，军人养老金方面节省60亿美元。

这些以及其他新节省的资金将部分替代1月将生效的第二轮自动减支举措。

Murray和其他民主党领袖在为期数周的预算谈判中，一直推动延长联邦失业救济期限。该救济将于本月稍晚到期。

她对记者表示，预算协议并不包括这一条款，不过国会领导人讨论了该议题。

预算协议也没有解决明年某个时候美国需再度上调举债授权的问题。

至少有一个市场观察人士对此的反馈是正面的。“这肯定是个良好开端，充斥华府的财政乱局传出令人乐见的宽慰，”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示。(完)

(编译 李爽/李春喜/杜明霞；审校 郑茵/王翔琼/艾茂林)
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