《焦点》美国国会达成两年预算协议，可望开启两党合作新时代

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
奥巴马称该协议是个“良好开局”，并敦促国会尽快通过预算方案。
Murray表示，预算协议细节包括，在联邦雇员退休福利方面节省60亿美元，军人养老金方面节省60亿美元。
这些以及其他新节省的资金将部分替代1月将生效的第二轮自动减支举措。
Murray和其他民主党领袖在为期数周的预算谈判中，一直推动延长联邦失业救济期限。该救济将于本月稍晚到期。
她对记者表示，预算协议并不包括这一条款，不过国会领导人讨论了该议题。
预算协议也没有解决明年某个时候美国需再度上调举债授权的问题。
至少有一个市场观察人士对此的反馈是正面的。“这肯定是个良好开端，充斥华府的财政乱局传出令人乐见的宽慰，”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示。(完)
(编译 李爽/李春喜/杜明霞；审校 郑茵/王翔琼/艾茂林)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。