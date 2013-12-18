《焦点》美国预算协议通过参议院程序性投票，最终过关已无悬念

拨款委员会将要决定是否为一些有争议的项目提供资金，如加州的高速铁路、对外援助以及对国际机构提供资金。

他们还需要应付拨款举措可能产生的政策需求，如批准加拿大到德州的Keystone输油管道。

但预算协议将2014财年的可自由支配支出恢复至1.012万亿(兆)美元，接近2013财年的1.028万亿，削减开支的幅度降低，从而有助于一些决策的通过。

该协议将会防止未来两年出现政府停摆的危机。

但投票结束后不久，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)便暗示，阴云正笼罩在明年春季可能出现的债务上限之争上。