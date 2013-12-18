《焦点》美国预算协议通过参议院程序性投票，最终过关已无悬念

投行观点：固特异轮胎评级从买入下调至中性--高盛
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拨款委员会将要决定是否为一些有争议的项目提供资金，如加州的高速铁路、对外援助以及对国际机构提供资金。
他们还需要应付拨款举措可能产生的政策需求，如批准加拿大到德州的Keystone输油管道。
但预算协议将2014财年的可自由支配支出恢复至1.012万亿(兆)美元，接近2013财年的1.028万亿，削减开支的幅度降低，从而有助于一些决策的通过。
该协议将会防止未来两年出现政府停摆的危机。
但投票结束后不久，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)便暗示，阴云正笼罩在明年春季可能出现的债务上限之争上。
他对记者表示，“我怀疑众议院或参议院是否愿意让总统顺利提高举债上限”，并指出议员过去通常会对支出加以限制。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。