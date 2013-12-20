美国政经：财长敦促国会，若不迅速提高债务上限2月将耗尽借款额度

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透华盛顿12月19日 - 奥巴马政府周四对国会发出警告，如果议员不迅速行动提高美国举债上限，政府最早2月就可能耗尽借款额度，无法帮助支付费用。
“我郑重敦促国会采取行动，尽可能早地提高举债上限，”财政部长杰克卢在致国会领导人的信中称。
美国国会参议院周三通过了一项两年预算协议，缓解了自动减支的压力，并降低了政府停摆的风险。
不过该协议并未直接解决，若不能很快上调债务上限可能带来的财政危机问题。
10月份，国会和美国政府暂时把16.7万亿(兆)美元的举债上限延长到明年的2月7日，届时将制定一项新的、额度更高的借款上限。
如果议员不能进一步提高借款上限，财政部将通过拆东墙补西墙，勉强再维持几周不超过新的借款上限。
不过杰克卢称，财政部将在2月末至3月初时耗尽这些所谓的额外措施。此后，将不能再借款支付费用。
一旦资金耗尽，政府可能无法支付债务、以及社保养老金等其他应付款。许多分析师认为美国违约可能引发一场金融恐慌，甚至经济萧条。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货