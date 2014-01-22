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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 05:15 BJT

美国财政：财政部警告国会若不及时上调举债上限，将在2月底无法偿债

路透华盛顿1月22日 - 奥巴马政府周三警告国会，如果国会没有迅速上调联邦举债上限，政府可能在2月底耗尽帮助偿还债务所需的借款权限。

之前，当局曾预计可能能撑到3月初，但财政部表示，目前相信国会行动的时间期限更短了。

财政部长杰克卢致信国会领袖称，“我诚意促请国会上调举债上限，以为经济和金融市场提供确定性和稳定性。”(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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