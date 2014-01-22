美国财政：财政部警告国会若不及时上调举债上限，将在2月底无法偿债

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿1月22日 - 奥巴马政府周三警告国会，如果国会没有迅速上调联邦举债上限，政府可能在2月底耗尽帮助偿还债务所需的借款权限。
之前，当局曾预计可能能撑到3月初，但财政部表示，目前相信国会行动的时间期限更短了。
财政部长杰克卢致信国会领袖称，“我诚意促请国会上调举债上限，以为经济和金融市场提供确定性和稳定性。”(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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