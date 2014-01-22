美国财政：财政部警告国会若不及时上调举债上限，将在2月底无法偿债

路透华盛顿1月22日 - 奥巴马政府周三警告国会，如果国会没有迅速上调联邦举债上限，政府可能在2月底耗尽帮助偿还债务所需的借款权限。

之前，当局曾预计可能能撑到3月初，但财政部表示，目前相信国会行动的时间期限更短了。