美国政经：国会通过延长联邦机构支出授权临时法案，躲过政府停摆厄运

奥巴马在对州议员讲话中表示欢迎此消息时，显露出一丝讥讽的意味。

“好消息是，共和党人看来正好勉强避免了政府在两年时间里第二次关门。这个门槛有点低，但我们应该庆祝我们做到了，”奥巴马称。

“坏消息是，共和党人看来只是再一次勉强避免了政府在两年时间里第二次关门，”他补充道。

今日稍早，参议院以78对20票通过了一项立法，认为有必要在10月1日开始的新财年内维持政府支出运营在当前水平。

延长联邦机构支出授权旨在给国会谈判代表和总统奥巴马大约10周时间来制定较长期的预算协议，并放松对军事和国内支出的自动减支要求。美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已表示，他可能会与民主党达成协议，敲定截止2017年9月30日的两个财年支出水平。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 李婷仪)