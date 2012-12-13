《美国政经焦点》财政悬崖步步逼近,两党协商歧见仍然严重

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
作为同意增税的交换条件,共和党要求大幅削减诸如政府资助的联邦医疗保险(Medicare)和医疗补助计划(Medicaid)等项目支出,这些都是在政治上广受欢迎的社会福利项目.
美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)称,共和党希望将有资格享受Medicare的年龄水平从目前的65岁再提高,以此作为削减政府支出的途径之一,民主党众议院对此表示反对.她对美国哥伦比亚广播公司(CBS)说,"提高退休年龄并不会省下太多的钱,这对年长者来说是一件糟糕的事情,而且你的目标也不会达成."
金融市场也在关注着事件进展.摩根大通 首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,如果议员们达成了协议,那么美国经济几个月后就可能会进入"繁荣时期."
迪蒙称,预算协议的达成,可能意味着经济增速会达到4%,且失业下降.他说,协议的达成需要将所有增税和减支问题结合起来.
股市走势密切追随着美联储新刺激举措的声明,但"财政悬崖"问题也并未远离投资者视线.
"这是意料之中的事,市场正在等待年底'财政悬崖'问题的解决,因此我们必须相信我们的政治体系能够做出一个有效的决定,"Warren Financial Service资深分析师Troy Logan说. (完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50