《美国政经焦点》财政悬崖步步逼近,两党协商歧见仍然严重

作为同意增税的交换条件,共和党要求大幅削减诸如政府资助的联邦医疗保险(Medicare)和医疗补助计划(Medicaid)等项目支出,这些都是在政治上广受欢迎的社会福利项目.

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)称,共和党希望将有资格享受Medicare的年龄水平从目前的65岁再提高,以此作为削减政府支出的途径之一,民主党众议院对此表示反对.她对美国哥伦比亚广播公司(CBS)说,"提高退休年龄并不会省下太多的钱,这对年长者来说是一件糟糕的事情,而且你的目标也不会达成."

金融市场也在关注着事件进展.摩根大通 首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,如果议员们达成了协议,那么美国经济几个月后就可能会进入"繁荣时期."

迪蒙称,预算协议的达成,可能意味着经济增速会达到4%,且失业下降.他说,协议的达成需要将所有增税和减支问题结合起来.

股市走势密切追随着美联储新刺激举措的声明,但"财政悬崖"问题也并未远离投资者视线.

"这是意料之中的事,市场正在等待年底'财政悬崖'问题的解决,因此我们必须相信我们的政治体系能够做出一个有效的决定,"Warren Financial Service资深分析师Troy Logan说. (完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)