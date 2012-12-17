《综述》奥巴马与贝纳会晤,美国达成财政悬崖协议的希望增强

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透华盛顿12月17日 - 美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政悬崖,明年美国经济可能陷入衰退.
双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议,以避开财政悬崖.议员们为在年底截止期限之前采取行动创造条件.
"目前有相当多的进展,双方都不想跳下悬崖,"一名资深共和党助手表示.
尽管双方之间仍存在重大分歧,但谈判取得进展的迹象仍令投资者受到鼓舞.标准普尔500指数收高1.19%.
参议院民主党领袖里德表示,参议院将在圣诞节之后完成关于财政悬崖议题的工作.
"看来我们将在圣诞节次日回来上班并完成关于财政悬崖的工作,"他在参议院表示.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。