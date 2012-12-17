《综述》奥巴马与贝纳会晤,美国达成财政悬崖协议的希望增强

路透华盛顿12月17日 - 美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政悬崖,明年美国经济可能陷入衰退.

双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议,以避开财政悬崖.议员们为在年底截止期限之前采取行动创造条件.

"目前有相当多的进展,双方都不想跳下悬崖,"一名资深共和党助手表示.

尽管双方之间仍存在重大分歧,但谈判取得进展的迹象仍令投资者受到鼓舞.标准普尔500指数收高1.19%.

参议院民主党领袖里德表示,参议院将在圣诞节之后完成关于财政悬崖议题的工作.