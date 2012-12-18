《综述》奥巴马与贝纳会晤,美国达成财政悬崖协议的希望增强

标题新闻：日本软银集团将向WeWork投资逾30亿美元--CNBC援引消息人士
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白宫表示,贝纳的最新提议并未满足白宫的要求.
"目前为止,总统的提案是我们见到唯一达到必要权衡的提案,"白宫发言人卡尼(Jay Carney)在记者会上表示.
一名共和党众议院国会助理表示,共和党人士知道时间紧迫,他们有信心未来几天贝纳会达成共和党能够支持的协议.
这名国会助理表示,贝纳"不会支持一个没有足够票数表决过关的协议."
共和党人士希望大幅削减支出,作为同意增加税收的交换条件,但任何削减社会福利的提议,都将遭到民主党人士强烈反对,而需要民主党人士的支持票,才能让协议通过.
贝纳提议调整按照通货膨胀提高生活成本的方式,藉以降低社会安全福利支出的成长速度,这个作法可能在10年时间省下2,000亿美元支出.若奥巴马接受这项提议,可能也会面临民主党人士强烈反对.
奥巴马还希望解决政府债务上限的冲突立场.美国将在几个月后必须调高上限.共和党坚持,若要调高政府举债的16.4兆(万亿)美元上限,则必须有相同幅度的支出削减.(完)
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