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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 09:54 BJT

《综述》美国共和党寻求在财政悬崖谈判中迫使奥巴马做出更多让步

众议员Darrell Issa说,众议院共和党议员"很支持贝纳,...我没有看到有人站起来说不支持他."Issa是一个重要委员会的主席.

民调显示民意普遍支持美国调高富人税率,而且奥巴马上月连任的气势犹在,因此共和党向来反对增税的立场略有收敛.

奥巴马和贝纳的谈判大致克服了理念上的明显分歧,数字方面的差距也越来越小,这一进展缓和了金融市场的不安.

达成协议的机会越来越大,激励了道琼工业指数收高0.9%. (完) (编译 李婷仪; 审校 郑茵)

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