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货币新闻 | 2012年 12月 20日 星期四 07:47 BJT

《综述》美国预算协商气氛转坏,奥巴马威胁将否决共和党"B计画"

紧张气氛加重有可能破坏过去一周财政悬崖谈判所取得的重大进展.

贝纳和奥巴马各自都做出了很大让步,达成协议似乎指日可待.奥巴马已同意削减养老金支出,贝纳也满足奥巴马的要求,同意对最富裕人群加税.

但由于共和党人周二宣布计划本周拿另一份税收计划在众议院投票,令协商的良好氛围消退.

奥巴马声言,如果国会通过这项计划,他就要否决共和党的这份"B计划".

贝纳办公室抨击奥巴马反对其计划.根据贝纳的提议,将对年收入超过100万美元的家庭加税,这是长期反对加税的共和党作出的让步.

"白宫反对备选计划...越来越显得奇怪和无理,"贝纳通过其发言人Brendan Buck表示.

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