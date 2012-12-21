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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 15:31 BJT

更新版 1-《综述》美众议院议长所提B计划因共和党内部阻挠而搁浅

美国政府在2011年8月勉强避免了债务违约,但在最后时刻达成协议的做法导致该国债信评级为有史以来第一次遭到下调,并令投资者和消费者惊恐不安.

这一次,财政悬崖相关担忧已对市场构成打压,但分析师称投资者似乎认为两党将避免灾难发生.

"市场或许将此解读为是在暗示,未来几天的协商甚至会更艰难."太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长Mohamed El-Erian对路透称.

标普500股指期货下跌1.6%,道指期货和Nasdaq股指期货均下滑1.5%.

议员们曾希望在年底圣诞假期前结束工作,但参众两院的领袖已表明他们可能要求议员们下周重返工作岗位.

"边缘政策将继续下去,"一名共和党的高级助手称,"事情并未结束.还会出现更多状况."(完) (编译 梁睿雪/程琳/杜明霞/王翔琼; 审校 郑茵/艾茂林/隋芬)

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