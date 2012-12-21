更新版 1-《综述》美众议院议长所提B计划因共和党内部阻挠而搁浅

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
美国政府在2011年8月勉强避免了债务违约,但在最后时刻达成协议的做法导致该国债信评级为有史以来第一次遭到下调,并令投资者和消费者惊恐不安.
这一次,财政悬崖相关担忧已对市场构成打压,但分析师称投资者似乎认为两党将避免灾难发生.
"市场或许将此解读为是在暗示,未来几天的协商甚至会更艰难."太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长Mohamed El-Erian对路透称.
标普500股指期货下跌1.6%,道指期货和Nasdaq股指期货均下滑1.5%.
议员们曾希望在年底圣诞假期前结束工作,但参众两院的领袖已表明他们可能要求议员们下周重返工作岗位.
"边缘政策将继续下去,"一名共和党的高级助手称,"事情并未结束.还会出现更多状况."(完) (编译 梁睿雪/程琳/杜明霞/王翔琼; 审校 郑茵/艾茂林/隋芬)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。