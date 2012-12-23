《综述》美国一步步滑向财政悬崖,政坛忧心四起并互相指责

* 谈判没有太多进展的迹象

* 焦点转向国会在1月1日后的行动

路透华盛顿12月23日 - 美国部分议员周日忧心忡忡,担心美国将在九天之后跌落财政悬崖,从而引发大幅减支及增税.有些共和党议员甚至指责,这就是奥巴马总统真正的目的.

"这是我第一次深深感觉到我们真有可能跌落财政悬崖,"康涅狄格州无党籍参议员Joe Lieberman在CNN节目"State of the Union"中说.

"如果我们坐视这种情况发生,这将是国会不负责任之下所导致的严重后果,而且可能是美国史上最严重的一次."

"在我看来,问题显然会拖到明年,这将对我们的经济造成伤害,"共和党参议员Bob Corker在美国哥伦比亚广播公司(CBS)节目"Capitol Gains"中说.