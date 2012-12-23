《综述》美国一步步滑向财政悬崖,政坛忧心四起并互相指责

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 谈判没有太多进展的迹象
* 焦点转向国会在1月1日后的行动
路透华盛顿12月23日 - 美国部分议员周日忧心忡忡,担心美国将在九天之后跌落财政悬崖,从而引发大幅减支及增税.有些共和党议员甚至指责,这就是奥巴马总统真正的目的.
"这是我第一次深深感觉到我们真有可能跌落财政悬崖,"康涅狄格州无党籍参议员Joe Lieberman在CNN节目"State of the Union"中说.
"如果我们坐视这种情况发生,这将是国会不负责任之下所导致的严重后果,而且可能是美国史上最严重的一次."
"在我看来,问题显然会拖到明年,这将对我们的经济造成伤害,"共和党参议员Bob Corker在美国哥伦比亚广播公司(CBS)节目"Capitol Gains"中说.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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