《情景推测》美国结束财政悬崖的六种可能方式

**暂时跌落财政悬崖**

自1月1日起,几乎所有人的所得税都会上升.国会有可能在1月第一周匆忙迅速达成一项协议,解决增税和1,090亿美元节支的措施.

可是,既然他们在12月未能达成协议,为什么1月就能达成?

原因在于,一旦税率上升后,保留一部分的增税--主要是富裕阶级,同时废止会打击中低收入民众的增税,就会变得比较容易.

这样的结果意味着,技术上而言,没有任何一个国会议员需要投票支持增税,因为税率已经自动上升.他们只需要投票将大多数美国人的税率降至2012年的水平.

**角力持续整个冬季**

如果国会不提高债务上限,到2月中旬,财政部的借款额度将要用完.

共和党人利用提高债务上限的同意权,作为争取他们所希望的财政协议筹码:减少在支出和税率方面的增幅,加大削减社保和医疗.

上一次在2011年年中提高债务上限的角力过程中,共和党便是使用这个策略,当时将债务上限提高至16.4万亿(兆)美元.

虽然共和党以提高债务上限为要挟,迫使民主党在削减支出方面做出让步,但却付出了政治代价.由于国会陷入僵局,由此产生的不确定性严重影响了全球金融市场,一家评级机构下调了美国政府的债信评级,共和党的支持率大跌.

**悬崖变斜坡**

在这种情况下,股市不会重挫,华府政界人士会认为,财政悬崖并没有想像的那么糟糕.

在试图改革赋税政策和实施长期节支措施的过程中,国会和白宫在2013和2014年可能会持续对峙.(完)