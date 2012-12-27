《综述》美国国会共和党人决定抓住最后一线机会以避免"财政悬崖"

* 众议院将在周日开会讨论"财政悬崖"问题

* 参议院民主党领袖里德攻击贝纳在众议院搞独裁

* 奥巴马从夏威夷返回尝试找出解决办法

* 增税节支政策定于1月开始启动

路透华盛顿12月27日 - 美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会,预定在周日晚间开会,届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间.

众议院共和党领导人告知该党议员,如果需要对预算措施进行投票,他们应结束圣诞节休假,在周日晚间返回华盛顿.

这就有可能在最后一刻找到解决方案,从而避免美国在1月1日启动大规模增税及在1月2日自动开始削减政府支出的计划.这两项举措总规模为6,000亿美元,可能令美国经济重陷衰退.

但两大政党的分歧仍然很大,尤其是在对美国最富裕阶层增加征税以帮助减少预算赤字这一问题上.

"但愿如此,我们还有时间达成某种协议,以便让纳税人免于那种完全可以避免的经济危机."参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示.