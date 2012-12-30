《美国政经焦点》参议员领导努力避免新年跌落"财政悬崖"

路透华盛顿12月29日 - 美国国会谈判代表周六还在办公室奋战,期望能在"财政悬崖"到来前的最后三天内悬崖勒马.财政悬崖将使美国民众受到该国史上规模最大的增税冲击.

参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔的助手们全天都在研究一项妥协方案,可能避免原计划下周生效的6,000亿美元减支增税举措.

这些减支增税计划一旦生效,将可能使美国经济重陷衰退.

"我们现在的情况是,几天后按照法律规定,每个美国人的税率都将上调.每个美国人的可支配收入都将大幅缩水.这对我们的经济不利,"美国总统奥巴马在周六播出的每周电台和网络讲话中称.

麦康奈尔在办公室待了七个小时后离开国会山."我们整天都在交流文件,讨论一直持续到晚上,"他离开时对记者称.

一名要求匿名的消息人士称:"我们仍然有严重分歧,几乎没有时间了."

**临时性补救措施**

一名国会助手称,周六晚间讨论的大部分内容,都是对"财政悬崖"困境做出临时性补救的措施.该助手称,讨论可能持续到周日

该助手称,"他们讨论来讨论去,"想法变化不定.

这名要求匿名的助手称,谈判代表们讨论了将原定周三开始的1,090亿美元自动减支措施推迟几个月实施的可能性.这些减支中军事和非军事领域各占一半.外界担心若允许实施这些举措,可能在联邦机构内部造成严重破坏.

该助手称,延长前总统布什(布希)推出的低所得税率计划,也将是暂时的,可能延长一年.

最困难的问题还没有达成协议:民主党要求提高对家庭年收入超过25万美元的高收入阶层的征税.

共和党反对任何增税提议,不过最近暗示愿意接受最近几天提出的更高的起征点--40万美元.

根据讨论的提案,高收入群体所得税税率将从目前的35%升至39.6%,以帮助缓解预算赤字.

该助手还表示,共和党仍然没有同意奥巴马呼吁的延长长期失业救济计划,不过他们要求在临时协议中包括一些削减支出计划.

该助手称,有关如何处理即将到期的低房地产税率,也仍然存在分歧.

麦康奈尔的一名助手称,这些磋商能否达成结果,或许要到周日某个时候方见分晓.

参议院将罕见的在周日1800GMT开会,但不清楚届时能否有可以解决"财政悬崖"的法案出炉.

对于麦康奈尔能否拿出可以被里德接受的方案,一民主党助手感到悲观.

**前景难料**

一资深众议院共和党助手周六对达成协议的前景表示不乐观.

"很难说能有让里德同意,并能得到众议院绝大多数议员通过的方案,"该助手称."绝大多数"是指众议院435名议员中的241名共和党议员.

就像很多共和党人士公开表示的那样,该共和党助手也将问题迟迟得不到解决归咎于民主党,称跌落"财政悬崖"对于他们是"上策"."提高税收,大规模缩减国防支出.民调显示他们可能赢得1月的公共关系战,那还有什么理由要阻止财政悬崖呢?"

而民主党则公开指责众议院议长,国会共和党领袖贝纳倾向于把"财政悬崖"投票推迟至1月3日众议院选举之后.他料将再次赢得两年议长任期.