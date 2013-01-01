更新版1-美国政经:财政悬崖步步逼近,白宫与参院达成初步协定

* 大规模增税减支的财政悬崖正在迫近

* 白宫与参议院在新年前夕达成共识

* 众议院议员已经散会迎接新年

路透华盛顿12月31日 - 美国正逼近周一午夜时分的"财政悬崖"--至少暂时看来如此.白宫与参议院领袖在最后时刻达成避免大规模增税减支的协议,而议员们通过该协议的时间已经所剩无几.

白宫和参议院已就避免"财政悬崖"达成协议,将可避开严峻的减支两个月.

参议院或许会十分少见的在新年前夕就该计划举行投票,但众议院投票最快可能也要等到周二.这份计划是副总统拜登与共和党少数派领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)制订出的.

这意味着,国会无法在其规定的最后期限之前避开"财政悬崖".规模约6,000亿美元的增税减支举措将于周二生效.

这些措施或将把美国经济拖入衰退,并引发全球金融市场震荡.但只要议员能在未来几天敲定一个协议,后果应不致太严重.

该协议能否得到众议院批准仍是未知数,因控制众院的共和党议员,有很多还在抱怨总统奥巴马缺乏削减政府支出的意愿.

众议院共和党议员也可能反对向富裕人士加税的计划,这部分内容包含在拜登磋商的协议当中.

国会议员很高兴元旦当天金融市场将休市,让他们还有机会在周二返回谈判桌,试图避开财政紊乱带来的最坏后果.

虽然最后期限是2012年12月31日,但法案在周一晚间、周二或周三通过,并无太大差别.律师事务所K&L Gates合伙人Mary Burke Baker举例表示,法案效力可以追溯回1月1日.

"这就像双生子,一个在午夜前诞生,一个在午夜之后.我认为总统签署法案的日期才重要,"他说.

众议院共和党议员在互道"新年快乐"后离开国会大厦,但被告知派对不要玩太疯,随时准备周一晚间回来投票.

"我们被告知不要离开国会山庄太远,而且要保持清醒,"俄亥俄州众议员Steven LaTourette说.

众议院原定在周二中午(1700GMT)重新开会.(完)