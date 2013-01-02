《综述》美国财政悬崖刚过,债务上限及缩减支出又将掀起府会战火

与财政悬崖相比,债务问题或许关系更加重大,因为若未能达成协议,可能意味着美国债务违约,或美国信用评级再次遭到调降.2011年债务上限问题最终导致美国信用评级遭下调.

事实上,周三债信评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)警告称,如果美国想扭转其负面债信评级展望,减赤力度必须超过"财政悬崖".

共和党参议员Pat Toomey称,共和党必须做好全力削减支出的准备.

"目前我们的机会在债务上限问题上,"Toomey对美国MSNBC新闻网站表示,"我们共和党人应该容许部分政府机构暂时关门.债务上限问题可能导致这种结果."