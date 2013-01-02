《综述》美国财政悬崖刚过,债务上限及缩减支出又将掀起府会战火

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
与财政悬崖相比,债务问题或许关系更加重大,因为若未能达成协议,可能意味着美国债务违约,或美国信用评级再次遭到调降.2011年债务上限问题最终导致美国信用评级遭下调.
事实上,周三债信评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)警告称,如果美国想扭转其负面债信评级展望,减赤力度必须超过"财政悬崖".
共和党参议员Pat Toomey称,共和党必须做好全力削减支出的准备.
"目前我们的机会在债务上限问题上,"Toomey对美国MSNBC新闻网站表示,"我们共和党人应该容许部分政府机构暂时关门.债务上限问题可能导致这种结果."
奥巴马在赢得财政政策角力的首轮胜利后,或许会信心倍增.许多众议院共和党人做出了妥协,20年来首次投票赞成上调税率.
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
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