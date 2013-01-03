《综述》美国财政悬崖刚过,债务上限及缩减支出又将掀起府会战火

**还不到庆祝的时候**

分析师警告称,事情可能没那么容易.Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称,"虽然未来几天市场及大部分纳税人可以松口气,但请原谅我们不热烈祝贺."

他称,"我们一直在提醒说,若出现新一轮争吵,将给市场带来更大的威胁.市场除了担忧信用评级调降以外,2月之前有关违约的议论将日益升温."

金融市场欢迎协议的达成,美国股市2013年首个交易日收涨.之前金融市场一直忧心于财政悬崖问题.

围绕社会保险与福利计划(entitlement programs)的辩论亦势必会令人忧虑.共和党将力争大幅削减Medicare和Medicaid等医疗项目上的支出.这些支出是推高联邦债务水平的最大驱动力.民主党一直反对削减这些支出.

共和党参议员Bob Corker对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,"这场辩论将更加严肃...我们将切实应对我国所需要面对的这类问题."(完)