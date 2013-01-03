《综述》美国财政悬崖刚过,债务上限及缩减支出又将掀起府会战火

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**还不到庆祝的时候**
分析师警告称,事情可能没那么容易.Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称,"虽然未来几天市场及大部分纳税人可以松口气,但请原谅我们不热烈祝贺."
他称,"我们一直在提醒说,若出现新一轮争吵,将给市场带来更大的威胁.市场除了担忧信用评级调降以外,2月之前有关违约的议论将日益升温."
金融市场欢迎协议的达成,美国股市2013年首个交易日收涨.之前金融市场一直忧心于财政悬崖问题.
围绕社会保险与福利计划(entitlement programs)的辩论亦势必会令人忧虑.共和党将力争大幅削减Medicare和Medicaid等医疗项目上的支出.这些支出是推高联邦债务水平的最大驱动力.民主党一直反对削减这些支出.
共和党参议员Bob Corker对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,"这场辩论将更加严肃...我们将切实应对我国所需要面对的这类问题."(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。