《美国政经焦点》众议院通过延长债务上限期限计划,未重演去年债务僵局

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
但美国众议院议长贝纳(John Boehner)在周三投票后立即警告称,共和党会利用下一次机会,即定于3月生效的自动削减预算,来要求奥巴马"改革".
贝纳表示,除非奥巴马作出让步,否则自动节支措施"就会生效".
这项议案要求两院在4月15日前通过正式的预算方案,意在吸引参议院民主党议员加入论战.如果众院或参院未在该限期前通过方案,将暂缓发放议员工资,直到他们通过预算为止.
共和党人因此将该议案命名为"2013年无预算,无工资法案".
参议院民主党领袖里德表示,参议院将接受并通过这项议案,不会修改其内容.他和其他参议院民主党高层称赞共和党的这份计划未将上调债务上限与减支相联系.
里德和总统奥巴马都呼吁"以正派的方式"上调债务上限.白宫周二表示,如果国会通过这项议案,奥巴马不会加以阻挠.
美国公众将去年年底"财政悬崖"不确定性归咎于共和党,面对这个民调结果,此次共和党人支持这项议案.
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%