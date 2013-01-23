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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 07:42 BJT

《美国政经焦点》众议院通过延长债务上限期限计划,未重演去年债务僵局

但美国众议院议长贝纳(John Boehner)在周三投票后立即警告称,共和党会利用下一次机会,即定于3月生效的自动削减预算,来要求奥巴马"改革".

贝纳表示,除非奥巴马作出让步,否则自动节支措施"就会生效".

这项议案要求两院在4月15日前通过正式的预算方案,意在吸引参议院民主党议员加入论战.如果众院或参院未在该限期前通过方案,将暂缓发放议员工资,直到他们通过预算为止.

共和党人因此将该议案命名为"2013年无预算,无工资法案".

参议院民主党领袖里德表示,参议院将接受并通过这项议案,不会修改其内容.他和其他参议院民主党高层称赞共和党的这份计划未将上调债务上限与减支相联系.

里德和总统奥巴马都呼吁"以正派的方式"上调债务上限.白宫周二表示,如果国会通过这项议案,奥巴马不会加以阻挠.

美国公众将去年年底"财政悬崖"不确定性归咎于共和党,面对这个民调结果,此次共和党人支持这项议案.

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