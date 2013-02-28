美国政经：预算削减看似难以避免，白宫和共和党相互指责调门升高

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 不太可能在最后关头就全面预算削减达成协议
* IMF称将不得不重新评估增长预期
路透华盛顿2月28日 - 全面预算削减开始前的一天，白宫和共和党周四把未能避免财政危机的责任推给对方。国际货币基金组织(IMF)警告称，财政危机可能会拖累美国和世界其他国家的经济。
若不能在最后关头达成协议，涉及联邦政府各个机构的850亿美元减支计划将于周五开始实施。而达成协议的希望非常渺茫。
民主党和共和党对于预算削减会对航空管制和执法等公共服务部门造成多严重的影响看法分歧。IMF称，经济复苏可能将受到自动减支的损害。
“我们将对周五的情势演变拭目以待，但所有人都认为自动减支将会生效，”IMF发言人William Murray称，“这意味着我们将不得不重新评估对美国及其他国家的经济成长预估。”
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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