《综述》美国众议院通过政府融资案，奥巴马则向参议院共和党人伸出橄榄枝

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，根据他的建议，奥巴马将参加共和党3月14日在国会山举行的午餐会。
无论这些会面能否取得成果，如果没有这些场合，奥巴马和国会之间的关系充其量也就是疏远冷漠。
这些安排显示出，奥巴马与共和党已经了解到，公众对华盛顿的耐心正在逐渐消失，特别是当美国人意识到，国会和政府未能达成替代协议导致联邦预算全面削减措施上周五生效后，他们在机场和其他地方可能很快就会遇到不便时更是这样。
“这是很长时间以来出现的第一个确切信号，表明总统愿意发挥其领导能力将人们团结在一起，而这才是真正需要做的。”共和党参议员Susan Collins表示。她最近几天刚刚与奥巴马通过电话。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。