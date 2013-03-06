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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:26 BJT

《综述》美国众议院通过政府融资案，奥巴马则向参议院共和党人伸出橄榄枝

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，根据他的建议，奥巴马将参加共和党3月14日在国会山举行的午餐会。

无论这些会面能否取得成果，如果没有这些场合，奥巴马和国会之间的关系充其量也就是疏远冷漠。

这些安排显示出，奥巴马与共和党已经了解到，公众对华盛顿的耐心正在逐渐消失，特别是当美国人意识到，国会和政府未能达成替代协议导致联邦预算全面削减措施上周五生效后，他们在机场和其他地方可能很快就会遇到不便时更是这样。

“这是很长时间以来出现的第一个确切信号，表明总统愿意发挥其领导能力将人们团结在一起，而这才是真正需要做的。”共和党参议员Susan Collins表示。她最近几天刚刚与奥巴马通过电话。

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