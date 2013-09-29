《美国政经焦点》众议院通过的议案将医改资金推迟一年，政府接近停摆

* 众议院通过议案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年

* 参议院料拒绝这一有附加条款的议案

* 奥巴马威胁否决这议案

记者 Thomas Ferraro/Richard Cowan 编译 王冠中

路透华盛顿9月29日 - 美国众议院周日一早通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加接近停摆。

不顾白宫否决的威胁，共和党控制的众议院以231对192票通过了这一修正案。

众议院亦以248对174票通过撤销协助奥巴马医改案融资的医疗设备税。

因美国政府周二起可能停摆，众议院还一致投票通过议案，让美国政府停摆时仍能持续支付军方费用。

参议院民主党领袖里德周六重申，参议院不会通过众议院的议案。民主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。

美国总统奥巴马亦曾威胁称，将否决任何推迟医改的议案。

本财年在周一午夜结束时，双方有很微小的机会来达成协议。如果政府确实停摆，国会可以在任何时候采取行动结束这一僵局。

不过众议院的谈判从周六夜间延续到周日凌晨，意味着任何妥协都不容易达成。

民主党和共和党周一多数时间还可能进行角力。

该僵局还预示着华府的下一个更重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调债务上限，政府可能陷入债务违约。

**医疗设备税**

保守派三年多来撤销奥巴马医改的努力都没有成功，预算僵局成为这种争论的高潮。

共和党人士辩解称，将于10月1日启动的奥巴马医改方案是政府对医疗领域大规模且不必要的入侵，会造成溢价飙升且伤及经济。

若不能通过支出议案，美国政府多数部门将出现1996年来首次停摆。超过100万名联邦政府雇员将暂时失去工作，影响将取决于停摆时间长度。

美国政府上次停摆是在1995年12月16日至1996年1月6日，是民主党总统克林顿与共和党预算之争的结果。(完)